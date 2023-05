"Depois de 40 anos esperando, eu já desisti do asfalto na minha rua", diz morador do Nova Lima

O CBN nos Bairros foi até o Nova Lima, rigão norte da capital, onde alguns moradores continuam esperando a chegada do asfalto. Locais como a Rua Monte Alegre, receberam o asfalto incompleto e outras ruas como a Haroldo Pereira e a Avenida Cândido Garcia de Lima continuam sobre terra.

Moradores contam que o processo de asfalto teria sido interrompido no bairro, já que a empreiteira responsável não terminou o serviço e eles não possuem informações sobre nova licitação em andamento. Assim, muitas ruas permanecem sem pavimento.

De acordo com o motorista Lúcio Rodrigues dos Santos, em dias de chuva a situação piora e muitos moradores não conseguem sair de casa.

"Tá difícil, tento reformar minha casa e não consigo, os pisos da minha varanda mesmo eu já perdido, de tanto entra e sai de carro, a lama e a sujeira está demais e não adianta ficar lavando. A gente fica tentando escolher qual rua nós vamos passar no nosso próprio bairro. Em dia de chuva a gente se preocupa muito de como vamos sair, porque não da pra transitar por aqui", afirma.

A aposentada Dulina Custódio Ferreira, anda todos os dias de bicileta pelas ruas do bairro e fala sobre a situação que econtra em alguns locais.

"Onde a gente anda não tá nada fácil, seja a pé ou de bicileta não dá, a gente atola e chega em casa com o pé cheio de barro. A gente está esperando o asfalto".

E há também quem já desistiu da espera. O aposentado Crescêncio Nunes mora há mais de 40 anos no bairro, diz já ter visto muitas promessas políticas e nenhum resultado.

"Faz muito tempo que tá assim, faz uns 40 anos que eu moro aqui nessa casa e sempre foi daqui pra pior. A gente fica nessa espera, não posso nem arrumar minha casa, pintar minha casa, eu já falei que não acredito mais em asfalto", desabafa.

Poder Público

A CBN Campo Grande entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e, em nota retorno, o órgão informou que as obras de drenagem e pavimentação no Bairro Nova Lima foram divididas em 4 etapas e que será feito o serviço de patrola no bairro para amenizar os danos enquanto novo processo de licitação está em andamento.

"As etapas A, B e C seguem em execução. O período chuvoso atrapalha o andamento das obras, mas com a melhoria nas condições climáticas os trabalhos seguem normalmente.

As ruas citadas são localizadas na área da etapa C. Os trabalhos foram interrompidos na etapa D, em que a empresa pediu rescisão de contrato e a obra será relicitada. A empresa que faz os trabalhos na obra deve manter, por contrato, uma patrola para retificar os danos mais graves. Alertamos a gerência responsável para que tome as devidas providências", informa a Sisep.

CBN Nos Bairros

Problemas na sua região? Entre em contato com a CBN Campo Grande pelo WhatsApp (67) 9 9932-3500, pelo Facebook: facebook.com/CBNCampoGrande ou pelo Instagran: @CBNCampoGrande. O seu bairro na rádio que toca notícia.