Depois de bom momento, dólar vive alta e se aproxima novamente dos R$5

Desde o mês de junho o dólar no Brasil desenhou uma trajetória de queda. No entanto, nos últimos dias, esta curva tem se invertido e voltado a subir. O colunista da rádio CBN, João Soares, explicou o que está acontecendo com a moeda dos Estados Unidos.

Segundo o economista, este cenário está ligado ao contexto internacional, dos mercados da Europa e Estados Unidos que continuam num ciclo mais atrasado do movimento de taxa de juros.

“Os Estados Unidos e a Europa no ciclo de alta de juros. Quando a gente vê um ciclo de alta por lá e uma queda de juros aqui o investidor internacional pensa: eu consigo colocar meu capital para render mais em países de menor risco que o Brasil; e o Brasil diminuindo a taxa de rentabilidade local, com isso ocorre uma fuga de capitais”, avalia Soares. Acompanhe: