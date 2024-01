Depois de simular sequestro, jovens de 18 anos são presos em Corumbá

Dois jovens de 18 anos foram presos pela Polícia Civil de Corumbá por simularem o sequestro de duas adolescentes, de 12 e 14 anos. As garotas informaram que eram namoradas dos investigados. A história do sequestro foi criada para tentar extorquir as famílias das adolescentes.

Os dois homens vão responder a inquérito por extorsão, corrupção de menores e estupro de vulnerável. Laudos ainda vão subsidiar o trabalho investigativo.

O caso começou a ser apurado depois que as adolescentes saíram de casa no dia 29 à noite com um celular, e por volta das 23h um tio de uma delas foi informado sobre o possível sequestro. Foram feitas imagens das meninas aparentemente sendo torturadas. Os então sequestradores exigiam dinheiro para que elas fossem libertadas.

A alegação do sequestro era que se tratava de uma possível vingança a algum familiar das adolescentes. Por conta situação, a família recorreu às autoridades e houve registro de ocorrência.

A Polícia Civil conduziu a denúncia e se passou pelo tio de uma das adolescentes. Chegou-se a marcar um local para entrega do dinheiro e libertação das jovens perto da UPA no bairro Guatós, porém ninguém apareceu.

Só por volta das 4h do dia 30 é que as adolescentes foram encontradas perto da escola municipal Cássio Leite de Barros. Elas estavam bem e aparentavam estar tranquilas, mesmo diante da possível situação de estresse.

Depois de prestarem depoimento e darem informações desencontradas, assumiram que tinham saído com os namorados.

Por volta das 6h, um dos suspeitos de 18 anos foi preso na casa da mãe. O outro foi preso pouco tempo depois, também no bairro Guatós.

