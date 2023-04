Deputada Gleice Jane toma posse na Alems

Sessão desta terça-feira (11) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) foi marcada pela posse de Gleice Jane (PT) como deputada estadual. Professora em Dourados, Gleice é a primeira mulher do partido a ocupar uma cadeira na Casa de Leis e chega para assumir a vaga deixada por Amarildo Cruz (PT), que faleceu no dia 17 de março, por uma parada cardiorespiratória.

A agora parlamentar da Alems era a 1ª suplente da coligação Federação Brasil da Esperança - constituída pelos partidos PT, PCdoB e PV, que disputou as eleições e conquistou 9.767 votos em outubro de 2022.

Com plenário cheio de apoiadores, faixas e cantos, Gleice Jane (PT) deixou claro em seu discurso que irá continuar o trabalho de Amarildo Cruz defendendo pautas em comum como educação, meio ambiente e as minorias, além de trazer a luta das mulheres para a Assembleia.

"Minha linha de trabalho será sempre a partir da luta das mulheres, que estão envolvidas na economia, na saúde e na educação. Mas as pautas que eu percebi como mais importantes durante a campanha passada é justamente a violência contra mulheres e contra crianças, educação e o meio ambiente, pautas que também eram defendidas pelo deputado Amarildo Cruz e que eu pretendo continuar defendendo", afirma.

Recentemente, Gleice foi diagosticada com a Síndrome Guillain Barré, uma doença autoimune rara, caracterizada por fraqueza muscular progressiva, inicialmente nos membros inferiores. Diante da situação, a deputada conta como vai trabalhar no mandato ao mesmo tempo em que continua seu tratamento de saúde, participando das sessões de forma remota quando não for possível o comparecimento presencial.

"É um aprendizado das mulheres, sempre fazemos tudo junto e ao mesmo tempo. E vou conciliar na minha vida o trabalho em Campo Grande, a moradia em Dourados e o acompanhamento de saúde, já que as fisioterapias, exames e tratamentos são diários", explica.

Ao lado de Lia Nogueira (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Renato Câmara (MSB) e Neno Razuk (PL), Gleice Jane (PT) será a 5ª parlamentar do município de Dourados nesta legislatura, e afirma que trará também os interesses da região para a Alems.

"Nós temos na região da grande Dourados, uma região importante de desenvolvimento econômico, é um diferencial trazer pautas da região aqui para o parlamento para que a cidade possa continuar se desenvolvendo. E nós parlamentares de Dourados temos uma grande missão, a saúde do nosso município pede socorro. Não medirei esforços para melhorar nossa região e Estado", delcarou.

Na solenidade de posse, o vice-governador do estado, Barbosinha (PP), disse que "Gleice tem uma trajetória de inclusão e de luta muito forte" e que acredita no mandato da nova parlamentar.

O colega de partido, Pedro Kemp (PT) também afirmou que Gleice fará um bom trabalho e que "é importante ter mais uma mulher no parlamento", aumentando a representatividade e a voz das mulheres na Casa de Leis.

Com a posse do cargo, essa é a terceira vez na história do Parlamento Estadual que três mulheres exercem mandato parlamentar simultaneamente. A primeira foi durante a 7ª Legislatura (2003-2007), na qual foram eleitas Celina Jallad e Simone Tebet, ambas do então PMDB. Posteriormente, Bela Barros (PDT), assumiu mandato parlamentar. Antonieta Trad (PMDB), Grazielle Machado (PL) e Mara Caseiro (PSDB) representaram as mulheres na Casa de Leis durante a 10ª Legislatura, entre 2015 e 2019. Agora, Gleice Jane se une a Mara Caseiro (PSDB) e Lia Nogueira (PSDB), durante a 12ª Legislatura (2023-2027).

Perfil

Natural do interior de São Paulo, de São Bernardo do Campo, Gleice Jane cresceu em Dourados e atua na política desde o movimento estudantil.

Ela tem graduação em Letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e é professora de ensino fundamental e médio, da rede estadual de Educação. Gleice já foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Simted) de Dourados.



Filiada ao PT desde 2004, ela já havia disputado outras duas eleições, pelo Partido dos Trabalhadores, ficando também na suplência. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada federal e, em 2020, ao cargo de vereadora, no município de Dourados, onde tem sua base eleitoral.

Com 9.767 votos conquistado em 2022, Gleice era a 1ª suplente da coligação Federação Brasil da Esperança - constituída pelos partidos PT, PCdoB e PV - e chega para assumir a vaga deixada por Amarildo Cruz (PT), que faleceu aos 60 anos.