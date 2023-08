Deputado cassado, Rafael Tavares fala em perseguição à direita no país

O deputado do PRTB, Rafael Tavares foi o entrevistado desta quarta-feira (02) no Jornal CBN Campo Grande. Em seu primeiro mandato, o parlamentar de direita falou do trabalho no Legislativo. Este ano, ele apresentou 20 projetos, 4 já passaram em primeira votação e seguem em tramitação na Casa de Leis. Entre as pautas estão: o projeto que proíbe as farmácias e drogarias a exigência de apresentação do CPF, no ato da compra, sem informar de forma adequada e clara, a concessão de descontos ou outra finalidade; a proposta da instituição do Dia Estadual do CAC - Caçador, Atirador e Colecionador); e a instituição da Semana de Conscientização da Vida desde a Concepção.

Com o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), Tavares explicou que busca o recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Questionado, o parlamentar se disse surpreso com a celeridade de sua cassação pelo Tribunal local e acredita que na instância superior terá chance de uma análise mais imparcial do assunto.

Tavares, teve o pedido de cassação do mandato deferido pelo TRE/MS devido ao não cumprimento da regra de proporcionalidade de gênero do partido na última eleição. A entrevista completa você confere aqui: