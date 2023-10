Na série especial dos 46 anos de Mato Grosso do Sul, o segundo entrevistado foi o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cícero de Souza.

Durante o Jornal CBN CG ele, que também foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, falou da formação do legislativo estadual nos primeiros anos de Mato Grosso do Sul, destacou as principais dificuldades enfrentados pelo novo estado e o desejo para o futuro.