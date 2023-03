Deputado protesta na Tribuna com livro nazista proibido

Após o pronunciamento polêmico na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), o deputado estadual João Henrique Catan (PL) tentou justificar a apresentação, na Tribuna do Parlamento, do livro 'Mein Kampf" (Minha Luta, em português) escrito por Adolf Hitler em 1925 e atualmente proibido em vários países, inclusive na Alemanha, berço do nazismo.

Diante de críticas, até mesmo da imprensa nacional, Catan divulgou a seguinte nota:

"O Governo do Estado orientou sua base a votar contra um requerimento simples, que visava detalhar as contratações com cargos comissionados do Estado. Coisa simples, da atividade fiscalizatória e devido exercício da atividade parlamentar. A citação foi justamente oposta a esse sentido, em crítica às estratégias de Hitler para anular o parlamento, corromper a democracia, até que colocou, por meio de infiltrado, fogo no parlamento alemão.

A crítica revela que a democracia no nível estadual está fragilizada, de maneira disfarçada, institucionalizada, legalizada pelo governador do Estado, pela coalisão, está entrando em autofagia, ao queimarem a independência do parlamento estadual. Ou seja, Hitler anulou o parlamento colocando fogo no prédio, o Governo do Estado de MS ateou fogo no parlamento estadual construindo sua base para que renunciem ao exercício e independência da atividade parlamentar".

A Alems possui 16 comissões permanentes e, entre elas, nenhuma trata de assuntos de Ética ou Decoro Parlamentar. A Casa de Leis mantinha, até a legislatura anterior, uma Comissão Especial para cuidar de temas ligados à falta de ética ou quebra de decoro parlamentar que, em 2023,ainda não foi formalizada.

O FATO

Na sessão do legislativo dessa terça-feira (7), entrou em discussão e votação o Requerimento 356/2023, feito por Catan, para que fosse encaminhado ao Governo do Estado um pedido de informações detalhadas sobre o funcionalismo, incluindo nomeações, cedências e remunerações. Ao ver que o Requerimento seria rejeitado pelos colegas, o deputado ocupou a Tribuna da Casa de Leis e abriu um embrulho contendo o livro considerado a 'Bíblia do Nazismo'.

Com o livro de Hitler em mãos, o deputado comparou o incêndio que derrubou o parlamento alemão ao atual momento político nas relações entre executivo e legislativo estaduais.

