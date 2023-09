Deputado pede reavaliação da CCJ para meia-entrada de professores em eventos culturais 

O deputado estadual Rinaldo Modesto (Podemos) solicitou à Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEMS, que interceda junto ao executivo estadual pela retirada do veto à Lei que concede aos professores o direito a meia-entrada em cinemas e apresentações culturais.

Segundo o deputado, a medida busca alinhar a disposição legal com o que já é praticado no município. Desde 2005, em Campo Grande uma lei municipal de sua autoria, garante o benefício aos educadores. No dia 31 de agosto, o Governo do Estado publicou o veto ao projeto da meia-entrada dos professores. De acordo com a justificativa, a iniciativa impõe ônus ao restante da população, que arca com a concessão do benefício.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o parlamentar falou sobre sua atuação na Assembleia Legislativa. Entre os projetos apresentados por Rinaldo este ano está o Projeto de Lei que oferece a prioridade da matrícula de irmãos na mesma unidade escolar.

“Esta ação tem como objetivo facilitar a rotina das famílias, têm famílias por exemplo com até cinco filhos, então facilita o dia a dia, tem impacto na permanência das crianças na escola, entre outros benefícios”, explicou o deputado. Acompanhe a entrevista completa.