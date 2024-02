Deputado resume relação com a prefeita de Campo Grande, 'Institucional'

Em entrevista ao Jornal CBN CG desta sexta-feira (09), o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD) conversou sobre a volta ao trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa esta semana, depois do recesso, e antecipou expectativas para 2024, ano de disputa municipal.

Pré-candidato à prefeitura de Campo Grande, Pedrossian Neto confirmou conversa com o presidente nacional do PSD.

Continue Lendo...

“Eu conversei, pessoalmente, com o presidente do partido Gilberto Kassab. Eu jantei na casa dele no domingo. Naturalmente, nós temos que tomar uma decisão racional. Candidatura, você não é candidato de si próprio, você é candidato de um grupo político, de um conjunto de ideias. Você é candidato quando as pesquisas eleitorais apontam que aquilo tem viabilidade, começou a encantar o público e aquilo é relevante. Então a nossa pré-candidatura está colocada. Vamos ver de que maneira isso vai evoluir ao longo deste ano”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedrossian Neto fez parte da gestão municipal em Campo Grande, enquanto a atual prefeita Adriane Lopes era vice de Marquinhos Trad. Sobre a aproximação entre eles hoje, o deputado afirmou que a relação com Lopes é institucional.

“Relação respeitosa, eu faço política construindo com diálogo. Há diálogo institucional. Eu acho um retrocesso como a política está sendo feita no país, de polarização, de briga, de enfrentamento. As pessoas estão fazendo política como se fosse uma arena, onde a gente tem que se digladiar e se acotovelar por espaços. Eu acho que a gente tem que fazer política conversando e aquilo que a gente discorda, discorda. Eu não fecho portas em política”.

Apesar do tom pacificador, ele - que é o atual vice-líder do governo na Assembleia (Alems)- confirmou maior proximidade com o PSDB. Pedrossian Neto falou ainda sobre a apresentação de projetos na Alems que devem ser apreciados nos próximos dias, como o projeto sobre a transparência nos dados da lista de espera por procedimentos pelo SUS e aprovação em primeira discussão sobre a proibição de telemarketing feitas por robôs no estado. Acompanhe a entrevista completa.