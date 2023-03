Deputado solicita estudos técnicos para implantar restaurante popular

O deputado estadual João César Mattogrosso (PSDB) apresentou, nesta semana, um pedido ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEAD-MS), para que seja realizado um estudo de viabilidade sobre a construção de restaurantes populares em cidades com mais de 100 mil habitantes em Mato Grosso do Sul.

A proposta foi um dos temas da entrevista com o parlamentar, nesta quinta-feira (30), durante o Jornal CBN Campo Grande. Clique abaixo e acompanhe os detalhes: