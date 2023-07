Deputados aproveitam o recesso para fazer pré-campanha eleitoral

Os deputados estaduais e federais vão percorrer o estado durante o período de recesso para articulações políticas e pré-campanha eleitoral. Alguns parlamentares são postulantes a concorrer às eleições municipais na Capital e no interior do estado. O presidente regional do MDB, deputado estadual Junior Mochi, não tem pretensões de disputar as eleições, mas começou, a partir de hoje, a percorrer os municípios do estado para ouvir representantes de vários segmentos da comunidade e participar de reuniões políticas.

O objetivo é trabalhar pela construção de pré-candidatos a prefeito pelo seu partido e articular alianças partidárias. Lógico que eles não vão dizer abertamente que estarão em viagem para pré-campanha a mais de um ano das eleições. Na prática, é isso que os deputados estarão fazendo.

Júnior Mochi quer ouvir as lideranças políticas para aparar as arestas, que ainda dificultam o entendimento político. Ele sabe muito bem que a missão é difícil. Tanto é que o MDB está se preparando para as eleições municipais com "pé no chão". As lideranças do partido reconhecem as dificuldades de eleger um grande número de prefeitos. Se conseguir 10, será comemorado com entusiasmo.

Os deputados do PSDB seguem na mesma toada, porque precisam da eleição de seus candidatos a prefeito para apoiá-los depois no pleito de 2026. E não é só isso. A eleição de prefeitos ajuda a fortalecer a base política e eleitoral dos candidatos a governador.

A diferença é que o PSDB tem uma larga vantagem sobre os rivais. O plano dos tucanos é "passar o trator" por cima dos adversários, elegendo, no mínimo, 50 dos 79 prefeitos do estado e chegar forte em 2026 para a reeleição do governador Eduardo Riedel.

O deputado federal Beto Pereira é uma das lideranças do PSDB que se concentrará mais em Campo Grande no recesso parlamentar. Ele é hoje o principal nome do partido para concorrer a prefeitura da Capital. Beto já estava em pré-campanha. No recesso, ele vai intensificar ainda mais as reuniões nos bairros da cidade.

O deputado federal Marcos Pollon vai visitar 60 municípios em 15 dias. Como presidente regional do PL, vai preparar o partido para as eleições municipais.

