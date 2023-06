Deputados devem votar redação final de projeto que cria o Dia do Repórter Fotográfico

Quatro projetos devem ser votados nesta quinta-feira (15) durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), que inicia-se às 9h. Entre as propostas, está pautada a redação final do Projeto de Resolução 09/2023, que institui o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em comemoração ao dia Estadual do Repórter Fotográfico – Valdenir Rezende. A sessão é realizada no plenário e pode ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Aprovado em segunda discussão nessa quarta-feira (14), o Projeto de Resolução 09/2023 recebeu uma emenda e, assim, terá a redação final votada, o que está prevista para esta quinta-feira. A proposta é de autoria do deputado Marcio Fernandes (MDB). Na justificativa, o parlamentar destaca que Valdenir, que trabalhou como repórter fotográfico por cerca de 40 anos, é um referência no jornalismo local. Valdenir faleceu no dia 28 de fevereiro de 2021, aos 55 anos, em decorrência da Covid-19.

Também deve ser votado, em primeira discussão, o Projeto de Lei 82/2023, de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos). A proposta cria a homenagem denominada “Empresa Amiga dos Autistas e com de TDAH”, destinada às empresas que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Em discussão única, está pautado o Projeto de Resolução 11/2023, do deputado João Henrique (PL), que concede o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense. Também, em discussão única, deve ser votado o Projeto de Lei 114/2023, que declara a utilidade pública da Comunidade Terapêutica Nova Vida, com sede em Campo Grande.