Deputados pedem R$ 4 bilhões à União para indenização de produtores rurais em MS

Frente parlamentar do agronegócio, formada por deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, realizou reunião para discutir invasões de terra e possível indenização aos produtores rurais do estado. Encontro foi convocado pelo presidente da Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), após a sessão desta quarta-feira (15) no plenário da Casa de Leis.

Durante a reunião, a estratégia encontrada pelos parlamentares para resolver os conflitos no campo foi a criação de um documento elaborado para solicitar recursos federais à União, estimados em cerca de R$ 4 bilhões durante o atual governo, de acordo com o deputado Marcio Fernandes (MDB).

"Esse ofício que será encaminhado para a nossa ministra do planejamento e orçamento, Simone Tebet (MDB), foi feito para que acabe, de vez, os conflitos, invasões, acampamentos e outras situações que ocorrem nas zonas rurais. Para isso, o produtor será indenizado, será pago um valor justo ao produtor pelas terras que estão em discussão, seja por causa indígena, seja por movimentos sociais de trabalhadores rurais ou por qualquer outro motivo. A estimativa é que, com aproximadamente R$ 1 bilhões de reais a cada ano providos do governo federal, o objetivo seja alcançado em MS", explicado o parlamentar do MDB.

Participaram da reunião, além dos deputados da da Frente Parlamentar do Agronegócio, representantes da Frente Parlamentar de Defesa do Direito de Propriedade, da Comissão de Agricultura e da Comissão da Segurança Pública e Defesa Social.

O documento foi assinado pelos deputados João César Mattogrosso (PSDB), Jamilson Name (PSDB), Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Rafael Tavares (PRTB), Coronel David (PL), Professor Rinaldo (Podemos), Junior Mochi (MDB) e Marcio Fernandes (MDB).