Dermatologista ensina como usar o protetor solar

A primavera termina nesta quinta-feira (21). No entanto, mesmo não estando na estação mais quente do ano, o sul-mato-grossense enfrenta diariamente a alta incidência do sol. Para se proteger dos efeitos nocivos dos raios solares, a dermatologista, presidente da Sociedade de Dermatologia de Mato Grosso do Sul, Elza Garcia fez um alerta para a campanha ‘Dezembro Laranja’ e explicou a maneira correta de usar o protetor solar.

De acordo com a médica é fundamental reaplicar o produto a cada duas horas. “ Quando a pessoa está na água ou transpirando mais praticando atividade física, este tempo para a reaplicação deve ser menor. Além de repetir a ação ao longo do dia, especialmente para quem se expõe mais ao sol, a quantidade a ser aplicada precisa cobrir a área exposta. Então como orientação, uma colher de chá é uma medida para espalhar no rosto, por exemplo”.

A dermatologista falou também sobre a diferença na aplicação do protetor solar aerosol e em creme. Acompanhe a entrevista completa.