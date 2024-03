Você sabe o que é caviar?

"Você sabe o que é caviar

Continue Lendo...

Nunca vi, nem comi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eu só ouço falar..."

Trecho da música que imortalizou o caviar na letra de Zeca Pagodinho.

Lembro-me de quando criança ter provado caviar, embora fossem ovas de algum outro peixe, um tipo de caviar falso ou "fajuto".

Provavelmente eram ovas de lumpfish, um peixe voador que habita predominantemente as águas frias da Costa do Pacífico Sul.

O sabor lembrava de maneira razoável o caviar legítimo, feito das ovas do esturjão fêmea e sal. Originário das águas cristalinas do mar Cáspio, no Irã e na Rússia, o caviar legítimo é um produto raro e precioso, que demanda tempo e experiência para ser produzido. Seu alto custo reflete sua raridade, podendo chegar a valores altíssimos.

Um pequeno pote de 90g de ovas vermelhas ou pretas de lumpfish custaria cerca de 50 reais ou um pouco mais, enquanto a mesma quantidade de caviar de esturjão pode alcançar entre 4 e 5 mil reais.

Existem diversos tipos de caviar de esturjão, como beluga, sevruga, oscietra e até mesmo o caviar branco, extremamente raro, proveniente do esturjão albino. Esta iguaria é reservada para clientes muito especiais, desde reis até papas, que a degustam com colheres de madrepérola.

O caviar é um ingrediente reservado para celebrações e festividades, geralmente acompanhado de champanhe ou vinho espumante. É servido em pequenas quantidades sobre torradas ou blinis, acompanhado de cebola picada ou ciboulette e Crème fraîche (nata fresca).

As ovas de caviar são cuidadosamente selecionadas para garantir a mais alta qualidade, proporcionando uma experiência gastronômica única, com uma textura suave, delicada e cremosa que derrete na boca. Seu sabor rico e aroma distinto combinam sabores salgados e sutis, proporcionando uma experiência sensorial única.

O caviar de esturjão é apreciado principalmente como um acompanhamento sofisticado em pratos gourmet. Além de seu sabor requintado, também oferece benefícios nutricionais, sendo rico em proteínas, ácidos graxos ômega-3 e vitaminas, tornando-se uma opção saudável para os amantes da culinária.

É importante ressaltar que a pesca e produção de caviar de esturjão são regulamentadas para garantir a sustentabilidade e preservação dessa espécie ameaçada. Muitos produtores estão investindo em métodos de criação e cultivo sustentáveis, garantindo a disponibilidade contínua desse tesouro gastronômico.

O caviar de esturjão é um verdadeiro deleite de sabores, combinando requinte, textura delicada e uma experiência gastronômica única. Se você é um apreciador de pratos diferenciados, não deixe de experimentar essa iguaria luxuosa e desfrutar de uma verdadeira experiência sensorial.

Ouça a coluna CBN Viagem de Sabores, com o Chef Paulo Machado para a CBN Campo Grande na íntegra: