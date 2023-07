Desenrola e Refis Municipal são oportunidades para consumidor pagar dívidas com desconto

Negociar dívidas com instituições financeiras - através do programa Desenrola do Governo Federal - ou com a prefeitura de Campo Grande - por meio do Refis, fazem parte das oportunidades de pagamento de dívidas neste mês de julho.

Com essas possibilidades, o economista, colunista da CBN CG, Hudson Garcia orientou que este é um momento importante para avaliar saldar as dívidas com desconto. No entanto, antes de buscar a renogociação o especialista indicou algumas ações prévias e sinceras do consumidor.

"É preciso ter autoconhecimento financeiro. Listar as dívidas; identificar os gastos supérfluos e buscar uma dialógo aberto para renegociar com os credores".

Acompanhe as dicas: