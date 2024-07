Desinformação é regra no Brasil

Foi divulgada em junho a pesquisa TruthQuest, que mede a capacidade das pessoas de identificarem conteúdo falso e enganoso online em 21 países. Os 40.765 entrevistados acertaram a veracidade do conteúdo em 60% das vezes, e foi mais difícil para as pessoas identificarem afirmações verdadeiras do que falsas. Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (11), Matheus Barros comentou o alto nível de desinformação no Brasil.

