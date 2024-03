Desmatamento no Cerrado dispara enquanto Amazônia registra queda

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (11), Fernando Garayo comentou que enquanto o governo federal celebra a queda de 30% no desmatamento da Amazônia em fevereiro de 2024, um novo foco de devastação ambiental preocupa especialistas: o Cerrado.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o bioma registrou um aumento de 19% nos alertas de desmatamento no mesmo período, em comparação com fevereiro de 2023.

Confira a coluna na íntegra: