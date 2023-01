Desobstrução e futuro de obras na região do Lago do Amor

No prolongamento da avenida Sen. Filinto Müler muitas pessoas frequentam a região as margens do lago. Na última quarta-feira (4), um grande volume de chuva atingiu toda cidade e causou transtornos na região.

A água do lago invadiu a pista e desmoronou parte da calçada, de acordo com o professor de Engenharia Ambiental da UFMS Ariel Gomes Ortiz , este problema se deve a alguns fatores, “ existem duas causas principais, a primeira delas é o volume e a intensidade das chuvas, caiu muita chuva em pouco tempo,” explica Ariel.

A segunda causa de acordo com o professor é o assoreamento que o lago enfrenta ao longo dos anos, “todos os lagos em qualquer lugar inclusive na nossa cidade, podem sofrer com assoreamento, a quantidade de sólidos que são despejados dos dois córregos Bandeira e Cabaça podem trazer além de água muita areia,” pontua o professor.

O professor Ariel Ortiz explica que o mesmo trabalho de retirada de sedimentos realizado no Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, tem de ser feito no Lago do Amor, afim de amenizar as enchentes na região, “daqui um tempo nós teremos que remover esses sedimentos armazenados no fundo do lago, através de maquinários e tratores para poder revitalizar a capacidade do lago armazenar água,” finaliza.