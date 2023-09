Destaque da terceira edição do RCN Agro, Cristiano Palavro antecipa discussão

Um dia antes da realização da terceira edição do RCN Agro, o palestrante do evento, Cristiano Palavro participou do Jornal CBN CG. O engenheiro agrônomo especialista em Economia Rural, Analista de Mercado e Sócio-diretor da Pátria Agronegócios antecipou alguns destaques da palestra desta terça-feira (19), no auditório da Famasul, em Campo Grande. Entre as pautas da palestra estão: infraestrutura, mercado e futuro do agro no Brasil.

