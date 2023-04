Destaque nacional, Sesc MS é referência em inovação

Destaque nacional, o Sesc MS recebeu o prêmio “Melhores em Gestão”, reconhecimento de pela excelência no modelo de gestão, promovido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ). A instituição ganhou o prêmio bronze, na categoria médias empresas, sendo a única empresa de Mato Grosso do Sul a atingir a conquista no ciclo 2022.

Em entrevista à CBN Campo Grande a diretora regional do SESC/MS, Regina Ferro, destacou que essa conquista é reflexos dos últimos investimentos do Sesc, com entrega de produtos e serviços inovadores, gerando impactos sociais e ambientais positivos.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho sólido e dedicado, que envolveu toda a equipe ao longo dos últimos 10 anos. Isso prova que a organização está em um bom nível de maturidade e a estimula para que o Sesc MS continue investindo em melhorias, com o objetivo de estar cada dia mais presente na vida do cliente”, pontuou a diretora.

Assista a entrevista completa: