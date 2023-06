Destintamento e Desmetalização

Uma empresa brasileira desenvolveu uma tecnologia capaz de fazer com que plásticos multicamada, como isopor e plástico-filme, possam ser reciclado integralmente, permitindo a recuperação e a reutilização pós consumo de todos esses materiais.

Com a nova tecnologia, é possivel separar as camadas de de plásticos e remover as camadas de metal, tirar as tintas e os vernizes das embalagens. Isto permite que esse novo processo revolucione os limites que existiam antes para reciclagem desse tipo de plástico.

Esse foi o assunto da Coluna Cidadania e Sustentabilidade desta quinta-feira (29), com Silvio Barros. Confira na íntegra: