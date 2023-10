Detecção precoce é fundamental para o tratamento do câncer de mama

O médico oncologista e diretor técnico do Hospital de Câncer de Campo Grande, Gustavo Ianazze esteve no estúdio do jornal CBN Campo Grande, no quadro CBN Saúde desta quinta-feira (5) para falar sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Mato Grosso do Sul registra 910 novos casos da doença.

Ianazze destacou a importância da prevenção. “A gente sempre pede para que a as pacientes não deixem de fazer seus exames de rotina. Que pare, pelo menos uma semana no ano, e vá ao profissional que a acompanha e faça seus exames”.

Segundo o doutor, a grande maioria dos canceres tem causas ambientais, como o uso excessivo de álcool e o tabagismo. Ele também reforçou a necessidade de praticar exercícios físicos. “O sedentarismo, hoje, está quase ao lado do tabagismo nos fatores de risco. As pessoas que não praticam atividades físicas têm um risco muito grande de desenvolvimento de neoplasias”.

Assista a entrevista na íntegra: