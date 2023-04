Detran abre leilão eletrônico de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato grosso do Sul abre, nesta semana, vários leilões eletrônicos de veículos aprendidos em Campo Grande e cidades do interior do Estado. Atividades serão realizadas em dias e portais diferentes.

Os leilões estão regulamentados pela Portaria “N” nº 143/2023/, de 20 de março de 2023, que estabeleceu a divisão em três categorias: Circulação, Sucata Inservível, Sucata Aproveitável, para otimizar as ações e facilitar a "Operação Pátio Zero".

Veículos de Circulação

Neste leilão, os veículos podem circular novamente nas ruas. Interessados físicos e jurídicos podem avaliar os 17 carros e 86 motos entre os dias 26 de abril até 10 de maio, pelo site.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A verificação dos lotes será nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2023, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Leilão de Inservíveis

Serão dois Leilões de veículos para reciclagem, apreendidos em Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Camapuã, Campo Grande, Corguinho, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Miranda, Nioaque, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Cerca de 42.462 quilos de material ferroso serão leiloados entre dias 27 de abril até 11 de maio, também pelo portal eletrônico.

Os itens deste leilão podem ser verificados também nos dias 05, 08 e 09 de maio de 2023, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30 e no Pátio do Detran Sede, localizado na Rodovia MS 080, no mesmo horário acima.

O segundo leilão, de veículos apreendidos em Camapuã, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora será realizado entre dias 25 de abril até 10 de maio, por outro portal eletrônico. Serão cerca de 15.875 quilos de material ferroso.

Esses itens podem ser verificados também nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2023, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande e no Pátio do Detran Sede, localizado na Rodovia MS 080, no mesmo horário acima. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Sucata Aproveitável

No leilão de sucata aproveitável, os itens são veículos para desmanche, que foram apreendidos nas cidades de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jardim, Miranda, Ribas do Rio Pardo, Rochedo e Sidrolândia. O Leilão será realizado entre dias 27 de abril até 11 de maio, disponibilizando veículos para desmanche, sendo 29 lotes de carros e 10 lotes de motos.

A verificação desses lotes acontece também nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2023, no Pátio da Pmax, que fica na Rua Gigante Adamastor, nº. 16, bairro Santa Felicidade, em Campo Grande. Os horários de visita são das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

O site do leilão aproveitável pode ser acessado aqui.

*Com informações do Governo do Estado