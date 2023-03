Detran começa março com leilões de veículos para circulação e sucatas

Março inicia com três leilões do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Os leilões na modalidade on-line são de veículos para circulação, e também de sucata aproveitável. Os lotes já estão disponíveis para lances nos respectivos sites das leiloeiras responsáveis, contendo anexo de fotos e informações referentes ao veículo.

Veículos para circulação O leilão de veículos para circulação oferta 54 lotes, sendo 44 motocicletas e 10 automóveis recolhidos em Campo Grande. Os lances virtuais podem ser feitos no site da leiloeira até as 15h (Brasília) do dia 16 de março. Podem participar pessoas físicas e jurídicas.

A visitação para avaliação presencial dos lotes pode ser feita nos dias 13, 14 e 15 de março de 2023, no pátio Autotran em Campo Grande, que fica na Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, bairro Rita Vieira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Confira o edital completo do leilão.

Sucata aproveitável

Outro leilão online que recebe lances até às 16h (Brasília) do dia 17 de março, no site da leiloeira é o de sucata aproveitável. Ao todo, estão sendo ofertados 83 lotes de veículos sendo, 79 automóveis e 40 motocicletas (4 lotes contendo 10 motocicletas).

Os bens ofertados estarão abertos para visitação nos dias 13, 14 e 15 de março, no pátio Autotran que está localizado na Avenida Gerval Bernardino de Souza, n. 644, bairro Rita Vieira, em Campo Grande, no horário das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Podem participar deste leilão somente pessoas jurídicas devidamente cadastradas em qualquer Detran do Território Nacional, conforme Lei 12.977/2014, regulamentada pela resolução Contran 611/2016. O edital está disponível pelo link.

*Com informações de Detran-MS