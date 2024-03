Detran de Mato Grosso do Sul passa a oferecer emplacamento digital gratuito

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) introduziu recentemente o serviço de primeiro emplacamento digital gratuito. Entre os dias 14 e 25 de março, a Diretoria de Registro e Controle de Veículos (Dirve) aprovou 52 solicitações de emplacamento feitas através do Portal de Serviços Meu Detran.

Este novo serviço visa simplificar o processo de emissão de documentos CRLV e da Autorização para a Estampagem de placa para veículos zero quilômetro, reduzindo a burocracia e facilitando a vida dos cidadãos. Disponível para qualquer pessoa com uma conta nível prata ou ouro no Gov.br, o serviço pode ser solicitado no portal de serviços Meu Detran, na seção "Veículos". Basta rolar a barra lateral esquerda e selecionar "Primeiro Emplacamento" para iniciar uma nova solicitação ou verificar o progresso de um pedido existente.

Priscilla Rezende, Diretora de Registro e Controle de Veículos, destaca que "o Detran-MS é uma referência em serviços digitais que facilitam a vida do cidadão. Com o Primeiro Emplacamento Digital é possível fazer tudo pelo computador, emitir o CRLV-e e ir direto a uma das estampadoras credenciadas adquirir a placa. Facilidade e economia de tempo são as maiores vantagens nesse novo serviço".

Para solicitar o primeiro emplacamento digital, é necessário possuir uma conta no GOV.BR, pois a assinatura do documento será eletrônica. Além disso, apenas o proprietário do veículo pode realizar a solicitação pelo site do Detran-MS. Ao utilizar o Portal Meu Detran, não é possível escolher a placa.

O processo de solicitação no Portal de Serviços Meu Detran envolve várias etapas, desde a confirmação do pré-cadastro até a anexação dos documentos necessários. O cidadão deverá incluir informações como o chassi do veículo, número da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e chave de acesso, que estarão disponíveis na nota fiscal do veículo. Após a validação do protocolo recebido por e-mail, será gerada uma guia de pagamento, seguida pela assinatura digital do documento CGV através do GOV.BR.

Uma vez concluído o processo de solicitação e anexação de documentos, o Detran valida as informações digitalmente e o cliente será notificado por e-mail sobre a disponibilidade do documento e da autorização de estampagem, que pode ser realizada em qualquer estampadora credenciada do Detran-MS.

*Com informações da Assessoria de Comunicação do Detran de MS