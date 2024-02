Detran divulga lista de advertidos e multados

O Detran-MS publicou a lista de notificação de penalidade de advertência por escrito de vários proprietários de veículos e infrações de trânsito cometidas entre os dias 21 a 31 de janeiro.

No suplemento do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (16), consta ainda o prazo, dependendo de cada caso, para que os motoristas possam oferecer defesa da autuação ou informar o condutor infrator, apenas no caso de o condutor não ter sido identificado no momento da lavratura da infração.

O proprietário interessado em entrar com recurso junto ao Detran-MS, deve acessar o site, na aba recurso e clicar em “Protocolar Recurso de Multa”.

Confira a lista divulgada pelo Detran

*Com informações do Governo do Estado