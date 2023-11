Detran-MS vai premiar os melhores instrutores de condução

O Projeto Instrutores do Ano vai premiar os 10 melhores profissionais que atuam no estado. A premiação, criada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) vai condecorar profissionais da categoria B (veículos) por meio de avaliação do compilado de informações dos Centros de Formação de Condutores (CFC’s) e alunos.

Serão avaliados os profissionais que estão com a credencial válida, que enviaram no mínimo 36 alunos para exames durante o ano e que tenham recebido no mínimo 18 avaliações.

A avaliação dos alunos será feita através de um formulário especifico, via link, logo após agendamento do exame prático. Os diretores dos CFCs irão avaliar o desempenho dos seus instrutores, uma única vez, também através de formulário enviado por link específico. O Detran irá considerar os relatórios dos setores específicos para atribuir nota aos demais critérios.

“Estaremos avaliando a opinião dos alunos sobre o instrutor, que conta muito. O aluno irá responder perguntas sobre o conhecimento do instrutor sobre o trânsito, práticas de ensino, desempenho, entre outras questões. Queremos valorizar os bons profissionais que temos como instrutores”, explica a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

*Com informações: Assessoria Dentra-MS