Detran retoma atendimento no Shopping Campo Grande com Agência Conceito

Nesta segunda-feira (29), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) retoma o atendimento da Agência Suzana Lopes Sgobbi, depois de uma reforma que durou 6 meses. O local foi totalmente atualizado criando uma Agência conceito com objetivo de proporcionar atendimento personalizado aos usuários do Detran.

A obra teve um investimento de R$1.525.596,52, com adequação do térreo e do mezanino, permitindo a instalação de uma sala para exames médicos e uma sala de captura de imagens. O local ainda terá um espaço para empresas de parcelamento de dívidas com o Detran e um correspondente bancário.

O layout é moderno e sofisticado, com piso de porcelanato, teto rebaixado e paredes de vidro, entregando amplitude ao local. O conceito de arquitetura é clean, com móveis integrativos, disponibilizando conforto e tecnologia aos usuários. “Essa é uma agência piloto que teremos um padrão de atendimento diferenciado. Queremos que nosso usuário tenha um conforto, comodidade e principalmente agilidade no atendimento”, afirma o diretor-presidente do Detran—MS, Rudel Trindade Júnior.

A Agência permanece oferecendo atendimento de veículos e CNH, multas e outros, das 10h às 22h.

Atendimento diferenciado

Segundo o diretor de Administração de Finanças do Detran-MS, Gustavo Alcântara Carvalho, o atendimento será híbrido, com terminais de atendimento digitais e o atendimento personalizado com agendamento prévio, evitando filas. “Não haverá fila para o atendimento, estamos trabalhando para que seja um serviço oferecido de forma ágil, com tecnologia de ponta e comodidade aos usuários, promovendo a resolução de problemas”, afirma o diretor.

Para o novo tipo de atendimento, os servidores do Detran-MS foram treinados com foco na concepção de atendimento voltada para resolução de problemas. Durante uma semana, os 12 servidores da nova agência, receberam treinamento sobre todos os serviços que serão oferecidos no local e ainda atendimento humano e empático. “Esses servidores passaram por um treinamento piloto no Detran, com objetivo de mudar o nosso conceito de atendimento. Queremos basear nosso atendimento na agilidade e na tecnologia, mas também no atendimento humanizado”, explica o chefe do RH, David Fagundes.

Conforto aos servidores

A nova Agência Suzana Lopes Sgobbi inaugura o conceito de qualidade no atendimento ao usuário, sem esquecer do servidor do Detran. Segundo o diretor de Administração de Finanças do Detran-MS, a Agência possui mobiliário ergonômico para os servidores, com amplo espaço privativo para refeições. “Estamos pensando na qualidade do espaço também para nossos servidores. Que eles tenham conforto para executar o trabalho”, disse o diretor.

*Com informações de Comunicação Detran-MS