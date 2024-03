Pegou mal para a pré-candidata a prefeita de Coxim, Salette Bell, e vice, Eduardo Introvini, de defenderem a retirada da foto do ex-presidente Jair Bolsonaro de encarte de material de convocação de ato de filiação ao PL para atrair o voto da esquerda.

Bolsonaro ficou sabendo do caso numa madrugada da semana passada, quando estava na Bahia, ao ler prints vazados das conversas em whatsapp. No grupo do aplicativo, Bell e Introvini pedem para esquecerem de Bolsonaro. Eles acham o ex-presidente muito radical.

O ex-presidente ficou furioso e imediatamente acionou o presidente regional do PL, deputado federal Marcos Pollon, para tomar medidas contra os pré-candidatos. Eles agora correm o sério risco de ficarem sem legenda para concorrer à Prefeitura de Coxim.

Continue Lendo...

Bolsonaro fez questão de denunciar publicamente essa manobra para escondê-lo em ato de filiação ao PL. Veja o que disse:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Lá, a discussão, entre eles era, vamos esquecer o Bolsonaro porque é radical, não atrai os votos da esquerda. Detalhe: este candidato é do PL, meu partido”, declarou, indignado, Bolsonaro.

Confira na íntegra: