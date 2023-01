Dez unidades de saúde oferecem vacina contra Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade

Pais ou responsáveis por crianças de 3 e 4 anos de idade podem levar o pequenos às Unidades de Saúde para imunização contra a Covid-19. As doses estão disponíveis em dez unidades distribuídas em diversas regiões da Capital.

A estimativa é de que cerca de 11 mil crianças nesta faixa etária aguardem pela segunda dose da vacina. O município recebeu lote de 1,7 mil doses da Coronavac, destinada exclusivamente para crianças entre 3 e 4 anos de idade.

Como o quantitativo de doses ainda é muito inferior ao necessário, será preconizada a utilização deste imunizante nas crianças que já receberam a primeira dose.

O último carregamento de vacina Coronavac recebido pelo município foi o início do mês de dezembro, também após todas as doses disponíveis já terem sido aplicadas. “A responsabilidade do abastecimento de vacinas é do Ministério da Saúde, nós não temos autonomia para comprarmos o imunobiológico, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Para quem ainda não tomou nenhuma dose, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a aplicação da Pfizer baby. Veja abaixo onde vacinar.

Unidades de saúde: 7h30 às 11 horas – 13 horas às 16h45.

Centro

UBS 26 de Agosto

Bandeira

USF Moreninha

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Paulo Coelho Machado

Prosa

USF Noroeste

Imbirussu

UBS Silvia Regina

USF Aero Itália

Lagoa

UBS Caiçara

USF Santa Emília

Segredo

USF São Francisco

(Com informações Prefeitura de Campo Grande)