Dezembro é oportunidade para reformar a casa e começar o novo ano com tudo em ordem

Final de ano é tempo de reflexões, encontros, comemorações e também de início de novos projetos... até mesmo, de uma reforma. Os planos do joalheiro Gilmar Nogueira eram de reformar a cozinha de sua casa durante o ano de 2023, mas a obra acabou ficando para a última semana de dezembro.

“Eu já vinha tentando fazer antes, mas como os profissionais da área estavam muito ocupados, eu tive que esperar até esse período para poder conseguir um encaixe com a agenda deles”, conta.

Continue Lendo...

O joalheiro está empolgado para começar o ano de 2024 com a cozinha nova. “Em dezembro as pessoas já querem estar com a casa pronta. Ainda não estou ainda, mas estou na expectativa que até na virada esteja tudo ok”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gilmar não é o único que aproveita o período de festas para reformar a casa. Misael Cabral é gerente comercial de uma loja de tintas em Campo Grande e afirma que o mês de dezembro costuma gerar um aumento de 60% nas vendas da loja.

“É o tempinho da folga que muitos têm. E aproveitam essa semana para fazer essa reforma. Então, a gente costuma ter, assim, uma clientela diferenciada. A gente trabalha o ano todo mais com construtores, com construtoras. E nessa época do ano a gente percebe que o consumidor final tem vindo mais na loja”, comenta o gerente

Segundo o gerente, a loja se prepara durante o ano para aproveitar o movimento de dezembro. “A gente procura sempre produzir uma quantidade maior no final de ano, para deixar em estoque. Essa época do ano a gente procura fazer mais promoções, para poder, realmente, incentivar as pessoas, os clientes, a não só festejar, mas também aproveitar e renovar sua residência".