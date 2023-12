Dezembro traz seis cursos gratuitos para especialização

Entre os dias 11 a 15 de dezembro, serão oferecidos cursos gratuitos de Gestão Empresarial, Marketing Digital, Gestor de Tráfego, Auxiliar de RH, Empreendedorismo e Inteligência Artificial e Profissões do Futuro. Aulas são ministradas por professores da Secretaria da Juventude (Sejuv).

No curso de Gestor de Tráfego os alunos aprenderão: Introdução a gestão de tráfego, Otimização de conversão, Automação de Marketing, Análise de Dados e Acompanhamento de Desempenho. Já no curso de Inteligência Artificial e Profissões do Futuro, os temas abordados serão: O que é Inteligência Artificial, Habilidades do futuro e Escolha do Ambiente de Trabalho, Profissões do Futuro e IA’s Avançadas além do ChatGPT.

Inscrições podem ser feitas a partir dos 15 anos e para cada curso são oferecidas 60 vagas. Os cursos ocorrem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar.

Inscrições podem ser feitas aqui. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Horários e datas

Gestão Empresarial (11 a 15/12)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Marketing Digital (11 a 15/12)

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Gestor de Tráfego (11 a 13/12)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Auxiliar de RH (11 a 15/12)

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Empreendedorismo (11 a 13/12)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Inteligência Artificial e Profissões do Futuro (11 a 15/12)

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande