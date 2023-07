'Dia D' de renegociação de dívidas será nesta terça-feira

No dia 25 de julh, haverá o Dia D do mutirão nacional para auxiliar consumidores endividados a regularizar sua situação financeira e recuperar o crédito. O evento "Renegocia!" ocorrerá das 8h às 17h, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande.

A solenidade de abertura será às 8h com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais. Na sequência, às 8h30, tem início o atendimento ao público.

O Renegocia! é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), sendo realizado em conjunto pelo Procon/MS, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), e o Procon Campo Grande.

Durante o Dia D, o consumidor também poderá realizar a consulta de dívidas em seu CPF, bem como receber orientações da concessionária de energia elétrica Energisa sobre acesso a tarifa social e eficiência energética.

Desenrola x Renegocia



Diferente do Desenrola, do Ministério da Fazenda, o consumidor poderá renegociar os seus débitos bancários e não bancários, ficando de fora dívidas de pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Todo o processo é acompanhado e monitorado pelos órgãos de defesa do consumidor.

Quem pode participar

A ação tem foco nos superendividados, ou seja, quem tem um nível de endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento. Porém, todos os consumidores podem recorrer ao serviço, independente do valor da dívida e renda, oportunizando assim que sejam obtidas condições especiais de pagamento e aplicação de possíveis descontos.

O que levar para atendimento



Para participar é preciso levar os documentos pessoais e o contrato das dívidas. Caso não tenha, vale apresentar qualquer documento que comprove o débito, como faturas, comprovantes de pagamento, entre outros.

Mais informações sobre o Renegocia! estão disponíveis neste link.