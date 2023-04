Dia da dança é comemorado com apresentações no Centro

Em comemoração ao dia internacional da dança celebrado nesta sexta-feira (28), a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) realiza o 1º Circuito Itinerante de Dança nesta sexta e sábado (29). O evento contará com a participação de grupos de dança do ventre, dança contemporânea e danças urbanas em pontos tradicionais no centro da capital, como o Calçadão da Barão e a Praça Ary Coelho.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em vista do nascimento de Jean-Georges Noverre, considerado o criador do balé moderno.



Agenda

Confira os locais e horário das apresentações:

Na sexta-feira, dia 28 de abril, as danças começaram já pela manhã. Às 17h, aa apresentações retornam na Morada dos Baís, calçadão da Barão, Mercadão Municipal e na Praça Ary Coelho. Às 20h, terá daça também no Bar do Carioca.

No sábado, 29 de abril, dançarinos começam a movimentar Campo Grande às 10h, no Bar do Zé e na Morada dos Baís. Ao meio-dia, o local será na 14 de Julho. Já na parte da tarde, a Estátua Manoel de Barros, Pátio Central e a 14 de Julho recebem apresentações.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande