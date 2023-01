Dia do Farmacêutico: valorização da classe é desejo dos profissionais

Celebrado no dia 20 de janeiro, o Dia do Farmacêutico foi definido por conta da fundação da Associação Brasileira de Farmacêuticos (ABF), na mesma data, em 1916. Na época, a ABF era a maior instituição representativa da categoria no Brasil.

O presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS), Flávio Shinzato, falou à Rádio CBN Campo Grande sobre a importância da data, que trás visibilidade para as lutas e anseios da classe, muitas vezes esquecida ou inferiorizada, mas que cumpre um papel essencial na saúde da população, incluindo a transformação do sonho das vacinas em realidade.

Confira a entrevista completa: