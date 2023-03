Dia Mundial da Síndrome de Down tem caminhada para inclusão

Com objetivo de conscientizar a população sobre a importância da luta por direitos igualitários, pelo bem-estar e pela inclusão das pessoas com Síndrome de Down na sociedade, a "Caminhada para inclusão – ninguém fica para trás", atraiu grande público na capital.

Organizada pela Sead - Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, contou com a presença dos alunos da Associação Juliano Varela. A caminhada teve a presença de autoridades do Executivo e Legislativo, show ao vivo e apresentação da banda Down e Autista da Associação.

Maria Lúcia Fernandes, Malu, fundadora da associação, explica a importância dessa data. “Temos que refletir no dia mundial da Síndrome de Down a possiblidade de inclusão dessas pessoas na sociedade pelas suas habilidades, pelas suas belezas, que realmente traz humanidade nesse mundo tão difícil de se viver”.

A associação foi criada em 94 com objetivo de promover programas para o pleno desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down, Espectro Autista e Microcefalia. Apesar dos avanços conquistados, Maria Fernandes afirma que tem muito a ser feito. “Ninguém pode limitar aonde um Down pode chegar, ele pode chegar onde ele quiser. O que cabe a nós é darmos oportunidades para que ele desenvolva todo o seu potencial”.

A Síndrome de Down é uma ocorrência genética causada pela divisão celular anormal, gerando um alelo a mais do cromossomo 21, que pode levar ao comprometimento intelectual e motor. A ONU reconhece o Dia Mundial da Síndrome de Down desde 2012, e apesar de ter cerca de 300 mil pessoas com a Síndrome, o Brasil estabeleceu apenas ano passado o dia 21 de março como o Dia Nacional da Síndrome de Down.