O fusca é um dos carros mais amados do Brasil e 20 de janeiro é o Dia Nacional do Fusca. Há também o Dia Mundial do Fusca, celebrado em 22 de junho. Na capital sul-mato-grossense será realizado um grande encontro de fuscas no próximo domingo (22) a partir das 10h no Shopping Norte Sul Plaza.

