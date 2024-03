Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (13), Silvio Barros falou sobre um evento dedicado aos avanços e desafios da pauta animal, que será realizado no Dia Nacional dos Animais. O objetivo é promover discussões e compartilhar informações sobre as políticas públicas e as ações voltadas para a proteção e o bem-estar dos animais no Brasil.

Ouça a coluna na íntegra: