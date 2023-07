Diabéticos podem realizar exercícios físicos? Confira as recomendações e benefícios

No que diz respeito à prática de exercícios físicos, é comum surgirem dúvidas quanto à sua viabilidade para pessoas com diabetes. Na Coluna Boa Forma CBN desta segunda-feira (3), Dinei Carlos comentou sobre o assunto e afirmou que diabéticos podem praticar exercícios físicos, apenas os que dependem do uso de insulina precisam tomar cuidados extras.

Confira a coluna na íntegra: