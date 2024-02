"Diagnóstico de TDAH na fase adulta está mais comum", diz especialista

Assim como o caso da influenciadora Virgínia Fonseca, é cada vez mais comum o diagnóstico de pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e a Hiperatividade durante a fase a adulta. O asunto foi discutido na coluna CBN Você Mulher deste sábado (3) com especialistas.

Para a médica psiquiatra, Graziela Michelan, o acesso à informação facilitou a procura da população pelo diagnóstico médico.

Continue Lendo...

Dra Graziela Michela na Rádio CBN nesta manhã

"Hoje em dia está cada vez mais comum este tipo de diagnóstico, até pela informação fácil que as pessoas têm na internet. Hoje as pessoas estão procurando mais. Os sintomas no adulto são mais amenos do que na criança, mas geralmente é um adulto que não tem concentração, desatento nas atividades, sai de casa e esquece coisas para trás, são pessoas que começam algumas coisas e não conseguem terminar", Explica a Dra Graziela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Instituto Neurológico do psicopedagogo, Celso Cavalheiro, o trabalho é realizado principalmente com crianças e adolescentes. O especialista trabalha com a aplicação da ABA, a Análise Aplicada do Comportamento - da Academia Brasil do Autismo 2021, e fala sobre os casos recorrentes e sintomas na infância.

Professor Celso Cavalheiro durante entrevista nesta manhã

"Muitas vezes nós já recebemos crianças com encaminhamentos de outros profissionais, com indicações de que a crinaça é hiperativa, inquieto, ou o contrário, com falta atenção e perda de foco. Mas o TDAH está presente todos os dias na clínica, virou uma febre, e tem algo que eu acho um agravante, nós vemos muitas telas nessas crianças, e as telas contribuem para que as crianças percam o foco. É necessário estar atento para o diagnóstico", conta Celso.

Confira a entrevista ao vivo: