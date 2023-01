Diagnóstico Precoce do Autismo e Outros Transtornos Comportamentais

No CBN Festas e Eventos deste sábado (07), você acompanha a entrevista com o prof e psicopedagogo Celso Cavalheiro que usa a metodologia ABA – Análise do Comportamento Aplicada (da sigla em inglês Applied Behaviour Analysis), uma abordagem científica reconhecida internacionalmente que trabalha para que o indivíduo possa adquirir independência e a melhor qualidade de vida possível.

“O foco do nosso trabalho clinico é quebrar o grau de dependência da criança para que, quando adulta, ela consiga resolver seus problemas", explica o psicopedagogo Celso Cavalheiro.

A chamada "Educação para autoria” e “Uma lição de amor” se relacionam ao trabalho clínico do pesquisador, que atende pessoas carentes por meio de um trabalho social.

“Quando eu tenho um trabalho com amor, dedicação e empenho, onde o tratamento também da família é fundamental , orientá-la de como fazer esse cuidado aí a criança tem um ganho muito grande e permanente", afirma o profissional.

Confira a coluna na íntegra: