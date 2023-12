"Diálogos do Ócio" abre comemorações aniversário de Manoel de Barros neste domingo

Abrindo as comemorações de aniversário do poeta Manoel de Barros, o jornalista Bosco Martins lança o livro Diálogos do Ócio, neste domingo (17).

Na obra o escritor, retrata a amizade entre os dois e revela detalhes interessantes da rotina daquele que foi um dos mais importantes poetas contemporâneos brasileiro.

O autor conta ainda, que suas anotações mostram como o poeta tinha uma vida simples e que estava sempre pronto com um sorriso para quem chegasse.

O lançamento do livro acontece neste domingo (17) na Casa Quintal Manoel de Barroa, localizada na rua Piratininga 363, Jardim dos Estados. Com participação especial de Geraldo Espindola e os Meninos Avoados do Dr. Néquinho, a partir das 09h30.

*Com informações: Assessoria Casa Quintal

