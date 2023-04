Diante de epidemia respiratória, vacinação contra influenza já está disponível na capital

Teve início nesta segunda-feira (3) a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Campo Grande. A imunização terá início em todo o Brasil no dia 10 de abril, mas foi antecipada na capital devido ao aumento de casos de doenças respiratórias (Síndrome Respiratória Aguda Grave -SRAG), principalmente em crianças, como mostrou último alera epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A vacinação começou oficialmente nesta manhã na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Jardim Paradiso, região norte da cidade, e segue até dia 31 de maio.

Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde (Ses-MS) recebeu, na semana passada, a primeira remessa com 92 mil doses do imunizante contra a Influenza, que foram distribuídos aos municípios para a antecipação da vacinação. Do total, 50 mil doses foram encaminhadas para a capital e é esperado que, até o final da campanha, 339 mil pessoas do grupo prioritário sejam vacinadas.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da Sesau, dos 1.396 pacientes internados em hospitais das redes pública e privada em todo o estado, com doenças respiratórias, 946 deles são de Campo Grande, ou seja, 68% dos pacientes, de acordo com os microdados do último boletim epidemiológico divulgado pela Ses.

No lançamento oficial da campanha, a superintendente de Vigilância em Saúde (Sesau), Veruska Lahdo, falou sobre o momento da saúde infantil na capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que nós viemos percebendo é a maior gravidade no quadro de crianças, e geralmente crianças muito pequenas abaixo de um ano, aumentou a gravidade em relação ao ano passado. No ano passado o número maior de ocorrências de vírus respiratório era no público adulto, tanto que em 2022 tivemos uma epidemia de H3N2, onde infelizmente tivemos 54 óbitos. Esse ano o cenário mudou, o que chama a atenção na capital é o grande número de crianças de até 9 anos que precisaram de internação hospitalar. Dos 946 internados, 486 (51%), mais da metade, são dessa faixa etária", eplica a superintendente.

Segundo o secretário da Sesau, Sandro Benites, além da antecipação da vacina, três medidas emergenciais foram realizadas em Campo Grande que, segundo ele, vive duas pendemias consolidadas, de Dengue e do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) acometendo o público infantil.

"Nós tomamos três medidas emergenciais, a saída dos pediatras do Nasf (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), onde eles faziam atendiemento ambulatorial, para dentro das unidades para visita, para rotatividade melhor desses leitos com um especialista nas nossas unidades; ampliação dos leitos de pediatria, que antes eram só na iniciativa pública, nós estamos fazendo a contratualização, até antes do feriado teremos mais 30 leitos de pediatria no hospital El Kadri; e terceiro, nós temos 15 unidades básicas onde não vai ter mais agendamento, que ainda serão divulgadas, para que a gente saia das Upas (Unidade de Pronto Atendimento) e a pessoa, ao invés de ficar quatro horas esperando, vá direto a uma dessas unidades que terá um pediatra ou médico da família à disposição", afirmou Benites.

Diferente do que aconteceu em anos anteriores, onde a campanha acontecia por etapas, todos os públicos poderão buscar as 74 Unidades Básicas de Saúde já a partir desta segunda-feira (3). Nos feriados, sete unidades estarão atendendo nas sete regiões da capital, fique atento pelo site da Sesau para acompanhar quais locais estarão de plantão.