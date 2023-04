Dica do chef: 'Coxinha de Jacaré'

Não é só comida, não é só bebida. É sensação, é lembrança, é memória do prazer de se atender e comer bem. Essa é a filosofia de atendimento do restaurante Miguéis, onde você encontra a coxinha de jacaré, criada em 2020 pela proprietária: Amanda Miguéis.

O cardápio do restaurante que tem 22 anos de funcionamento, vai de comida pantaneira até aos pratos veganos, o que o torna tão especial na região de Corumbá.

Ouça a coluna Viagem de Sabores e aprenda mais sobre a Coxinha de Jacaré.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

COXINHA DE JACARÉ

Ingredientes para a massa:

500 gr de mandioquinha (batata baroa)

300 gr de farinha de trigo (para dar ponto)

100 ml de leite integral

2 col de sopa de açúcar

1 colher de sopa de açafrão da terra

Sal a gosto

Pimenta do reino preta a gosto

Ingredientes para o recheio:

400 gr de filé da calda de jacaré moído

1 tomate picado sem sementes

1 cebola picada

1 colher de café de páprica defumada

Salsinha picada a gosto

2 colheres de sopa de cream cheese

Ingredientes para a montagem:

Óleo para untar

200 gr de farinha panko ou farinha de rosca a gosto

1 L de óleo para fritar

Modo de preparo da massa: Cozinhe a mandioquinha e bata no liquidificador com o leite e o açafrão, leve ao fogo médio, numa panela e acrescente o açúcar e depois o trigo para dar ponto a massa. Acerte sal e pimenta do reino moída e reserve.

Modo de preparo do recheio: Numa panela acrescente todos os ingredientes até formar um recheio, exceto o cream cheese.

Montagem: Abra a massa na palma de uma mão, recheie, coloque uma colherinha de café de cream cheese, feche a massa e passe na farinha Panko. Leve a uma frigideira com óleo quente para fritar por imersão. Deixe escorrer em papel absorvente para ficar bem crocante e sirva com molho de geleia de pimenta.

Rendimento: 8 coxinhas