Dica do Chef: cozinha tailandesa nos Jardins

"A picância vai de 0 a 100", disse o chef sul-mato-grossense para explicar que há pratos para todos os paladares em um dos restaurantes especializados em comida tailandesa, localizado no Bairro dos Jardins, área nobre da Zona Oeste da cidade de São Paulo.

Paulo Machado foi visitar o amigo e também chef, Maurício Santi, que morou em Bangkok, na Tailândia, onde passou pelas mais renomadas casas do país asiático numa imersão pela culinária e cultura locais. De pequenos restaurantes familiares até cozinhas com estrelas Michelin estão bagagem do chef.

O resultado desse trabalho pode agora ser saboreado no recém-aberto restaurante de cozinha tailandesa tradicional e moderna. Todos os pratos são preparados na brasa, revelando técnica, temperos e sabores.

SERVIÇO

Restaurante Ping Yang está localizado na capital paulista, na Rua Doutor Melo Alves, 767, no bairro dos Jardins.

Redes sociais: @pingyangsp @mauricio.santi