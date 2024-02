Dicas de BH

Estive em Belo Horizonte para o carnaval. E a melhor pedida por lá é a comida!

Uma dica boa é o restaurante português Balthazar, no bairro da Serra, restaurante simples e gostoso, com bolinho de bacalhau, sardinha, dobradinha (bem boa), bacalhau (claro). Outra é um botecão de Santa Teresa, o Bartiquim, que tem joelho, língua, torresmo.

Continue Lendo...

Tem também o Mercado Municipal, que é imperdível. O Bar da Lora acho que é o lugar que tem o melhor fígado com jiló do Mercadão e do mundo. E agora também tem o Mercado Novo, onde tem o Tupis, que é ótimo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ah, se cansar da comida mineira tem um restaurante francês agradável, mas clássico , que é o Taste Vin, que é do Rodrigo Fonseca, um cara que manja muito de vinhos e de comida. Fica no bairro de Lourdes.

Apure os sentidos e bom apetite.

Ouça a coluna Viagem de Sabores na íntegra: