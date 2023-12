Dicas de Natal e ano novo!

1. Peru assado com pequi: O peru assado é um prato clássico de Natal. Você pode temperá-lo com ervas, como alecrim e tomilho, óleo de pequi, e recheá-lo com frutas, como laranja e maçã.

2. Bacalhau: O bacalhau é uma opção popular para a ceia de Natal. Você pode prepará-lo com o pintado ou carne de jacaré, ao invés do bacalhau e temperar de diversas formas, como assado com batatas ou empanado.

3. Tender: O tender é um prato suculento e saboroso que combina muito bem com o Natal. Você pode assá-lo com uma cobertura de mel e mostarda, ou glaceá-lo com uma mistura de suco de laranja ou limão cravo, açúcar mascavo e cravos-da-índia.

4. Arroz de festa: O arroz de festa é um prato versátil que pode ser servido tanto no Natal quanto no Ano Novo. Você pode prepará-lo com ingredientes como passas, castanhas, presunto e legumes. Coloque passas que vai ficar muito bom.

5. Panettone: O panettone é uma sobremesa tradicional de Natal na Itália. Essa deliciosa massa doce pode ser recheada com frutas cristalizadas, chocolate ou creme. Gosto de comer o panetone aquecido com sorvete de tapioca.

6. Rabanada: A rabanada é uma sobremesa clássica de Natal. Ela é feita com fatias de pão amanhecido, mergulhadas em leite, ovos e açúcar, e depois fritas. Pode ser servida polvilhada com açúcar, canela e cumbaru picado.

7. Espumante: Para brindar o Ano Novo, não pode faltar um bom espumante. Escolha uma boa marca e sirva bem gelado para celebrar a chegada do novo ano. Escolha um espumante brasileiro. Dica: vinícola gaúcha Cave Geisse.

Espero que essas dicas te ajudem a preparar pratos deliciosos para as festas de fim de ano!

