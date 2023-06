Na coluna CBN Carne Sem Segredo desta sexta-feira (23), Arildo Flores deu dicas sobre os cortes embalados à vácuo. Quando embaladas devidamente, as peças à vácuo devem ser refrigeradas por no máximo cinco dias e, para que estejam prontas para o preparo e com qualidade garantida, diversos cuidados devem ser tomados no momento de descongelar. Confira: