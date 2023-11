Digitalização na abertura de novas empresas e teletrabalho modernizam atendimento na Jucems

Tecnologia e informação a serviço da agilidade na abertura de empresas no Estado. A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems) é a segunda do país a conseguir integrar todos os municípios na Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim). Nesta quarta-feira (01), no Jornal CBN CG, o presidente da Jucems, Nivaldo Rocha falou sobre a evolução do processo nos últimos anos. “Hoje em dia a abertura de empresas em MS é super rápida. Antes o que levava 30, 40 dias hoje leva três horas”.

Servidor de carreira da Jucems, Rocha falou de como esta mudança se deu no dia a dia do órgão, ressaltou que com a digitalização dos processos houve um aumento de mais de 100% no número de abertura de empresas, especialmente durante o período mais agudo da pandemia da covid-19.

Recentemente a Jucems deu um passo adiante na implantação do teletrabalho. Atualmente, cerca de 40% dos servidores trabalham à distância. “Foram estabelecidos critérios para a escolha dos servidores que migraram para o teletrabalho, mas ele tem beneficiado situações de pessoas mulheres gestantes, idosos e pessoas que necessitam de cuidados maiores com saúde”.

O presidente da Junta Comercial antecipou que na próxima semana será realizada mais uma etapa da digitalização do órgão com o lançamento do programa ‘MS Agiliza’, o foco é facilitar o serviço para o atendimento de micro e pequenas. Acompanhe a entrevista.